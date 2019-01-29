شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا فى قائمة المصرى استعدادا لبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى قائمة الفريق التى تضم 21 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة بتروجت غدا، باستاد الجيش بالسويس فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العشرين. وتضم القائمة " حراسة المرمى أحمد مسعود - أحمد بوسكا - محمود السيد الدفاع : كريم العراقى - محمود حمد - مصطفى سلامة "طيارة" - الحسينى سمير - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة الوسط : فريد شوقى - سعيد سنبورى - إيزى إيميكا - عمر كمال عبد الواحد - عبد الله بيكا - إسلام عيسى - أحمد ياسر - محمد جريندو الهجوم : محمود وادى - المهاجم النيجيرى إيزى باسى - إسلام عطية - حسام أشرف ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر بجدول الدورى برصيد 22 نقطة بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب

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