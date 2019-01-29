شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع.. تغييرات جذرية فى تشكيلة المقاصة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى طلعت يوسف المدير الفنى لمصر المقاصة بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيلة الفريق التى ستخوض مباراة الزمالك فى الثامنة من مساء اليوم فى الجولة العشرين للدورى.

من المتوقع أن يخوض المقاصة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع : عصام صبحى - أحمد عبد العزيز مودى – طه عادل – محمد الدسوقى

الوسط : محمد تونى – صلاح ريكو – مصطفى شبيطه – شيمس بيكلى

الهجوم : باولن فوافى – جون أنطوى

يذكر أن مصر المقاصة يحتل المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 30 نقطة