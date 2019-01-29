شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام لاتحاد الكرة: "ما أخدناش فلوس من أول الموسم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الحكام من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة صرف مستحقات الموسم الحالى 2018 / 2019.
لم يحصل الحكام فى جميع مسابقات الدورى الحالى سواء الممتاز أو القسم الثانى أو الثالث على أى من مستحقات الموسم الحالى منذ بدايته.
كان اتحاد الكرة قد صرف جميع متأخرات المواسم الماضية للحكام، قبل أن يتم طلب صرف جزء من مستحقات الموسم الحالى خاصة بعد مرور أكثر من 20 أسبوع فى الدورى وانتهاء مباريات الدور الاول.
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