شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"سوبر كورة".. لجنة الحكام تقدم مذكرة ضد سيد عبد الحفيظ بسبب البنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة بمذكرة رسمية ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى إلى مجلس إدارة الجبلاية، بعد التصريحات التى أدلى بها عبد الحفيظ عقب مباراة وادى جلة أمس بالدورى والتى انتهت بفوز الأحمر 2-1.

جاءت مذكرة لجنة الحكام ضد سيد عبد الحفيظ تأكيدا لما نشره "سوبر كورة" باتخاذ اللجنة قرارات تجاه مدير الكرة بالنادى الأهلى بعد تصريحاته التى أطلقها منذ ساعات.