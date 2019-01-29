شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخبات رئيس لجهاز السلة فى إيروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادى إيروسبورت برئاسة اللواء نبيل سلامة، تعيين العميد وائل لطفى رئيسا لجهاز كرة السلة بنادى الطيران المدنى، بعد اعتماد النادى رسميا من قبل وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يعاون لطفى فى مهمته المقبلة، محمد البيسى مدربا للفريق الأول، ومعه وائل حمد مديرا لقطاع الناشئين.

من جانبه أكد زكريا محى الدين نائب رئيس النادى أن قطاع الناشئين سيتكون من 5 مراحل سنية تبدأ من 10 سنوات حتى 14 سنة، لاكتشاف المواهب ودعمها فى إطار الحفاظ على مركز مصر فى اللعبة، ووصولها إلى أبرز الأماكن.

وشدد على أن النادى يقدم كل الدعم للجهاز الجديد من أجل بناء قاعدة قوية من اللاعبين يمثلوا نواة قوية للمنتخبات القومية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن وائل لطفى، يتولى منصب مدير المنتخبات باتحاد كرة السلة ومدير العلاقات العامة بالاتحاد، كما عمل لطفى فى الأجهزة الفنية للمنتخبات المصرية.