شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحضرى: صفحة جديدة مع النجوم وأسعى لتحقيق أهدافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والإسماعيلى، عن سعادته بالانضمام لصفوف نجوم إف سى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال الحضرى خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق الكبرى: "صفحة جديدة لى مع فريق النجوم، وأسعى لتحقيق أهدافى مع الفريق الجديد، والجميع يعرف أن الحضرى لا يكل أو يمل، وقادر على العطاء لفترة مقبلة".

وكان الحضرى حصل على استغناء رسمى من نادى الإسماعيلى، بعدما فضل الرحيل وعدم استكمال تعاقده مع الدراويش، ليصبح لاعبا حرا من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر.