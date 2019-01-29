شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة يعلن مدة التعاقد مع الحضرى.. ويؤكد: قابل للتجديد 4 سنوات مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد الطويلة رئيس نادى نجوم إف سى، توقيع عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلى السابق، على عقود انضمامه لصفوف النجوم لمدة 6 اشهر فقط، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الطويلة خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق الكبرى: "وقعنا مع الحضرى عقدًا لنهاية الموسم، وقابل للتجديد لمدة 4 سنوات مقبلة"

وأضاف الطويلة: "هدفنا الاستثمار فى الحضرى والاستفادة من خبراته سواء داخل أو خارج الملعب، وأراهن على قدرته على العطاء لمدة 4 سنوات مقبلة، وسيشارك فى أمم أفريقيا 2019".

كان الحضرى حصل على استغناء رسمى من نادى الإسماعيلى، بعدما فضل الرحيل وعدم استكمال تعاقده مع الدراويش، ليصبح لاعبا حرا من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر.