شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة يعلن مدة التعاقد مع الحضرى.. ويؤكد: قابل للتجديد 4 سنوات مقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد الطويلة رئيس نادى نجوم إف سى، توقيع عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلى السابق، على عقود انضمامه لصفوف النجوم لمدة 6 اشهر فقط، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال الطويلة خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق الكبرى: "وقعنا مع الحضرى عقدًا لنهاية الموسم، وقابل للتجديد لمدة 4 سنوات مقبلة"
وأضاف الطويلة: "هدفنا الاستثمار فى الحضرى والاستفادة من خبراته سواء داخل أو خارج الملعب، وأراهن على قدرته على العطاء لمدة 4 سنوات مقبلة، وسيشارك فى أمم أفريقيا 2019".
كان الحضرى حصل على استغناء رسمى من نادى الإسماعيلى، بعدما فضل الرحيل وعدم استكمال تعاقده مع الدراويش، ليصبح لاعبا حرا من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر الطويلة يعلن مدة التعاقد مع الحضرى.. ويؤكد: قابل للتجديد 4 سنوات مقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.