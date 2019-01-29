شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يطلب عمرو جمال.. والأهلى يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النادى الأهلى بيع عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر إلى نادى مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم ”الخليج 365” أن عمرو جمال تلقى عرضاً رسمياً من المقاصة وتم عرض الأمر على مسئولى القلعة الحمراء لكنهم رفضوا العرض، خاصة بعد اقتراب المهاجم الشاب من القيد فى قائمة الأهلى المحلية فى يناير الجارى.

ويتواجد عمرو جمال حالياً ضمن قائمة الانتظار فى الأهلى منذ بداية الموسم الجارى وسيتم قيده بنسبة كبيرة محلياً فى قائمة الأهلى خلال يناير الجارى وهو ما سيتم حسمه قبل غلق باب القيد محلياً أواخر يناير الجارى.