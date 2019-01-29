بث مباشر بدون تقطيع.. الإمارات × قطر (نصف نهائي كأس آسيا)

كتب: ضياء السقا
عشاق الكرة العربية على موعد مع مباراة نارية، في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، بين الإمارات وقطر، باستاد محمد بن زايد بالعاصة أبوظبي، في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019.
تأهل المنتخب الإماراتي كمتصدر للمجموعة الأولى في الدور الأول، وفي دور الـ16 واجه قيرغيزستان وفاز بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم قابل أستراليا في ربع النهائي وانتصر عليها انتصاراً تاريخياً بهدفٍ نظيف.
أما قطر تصدرت مجموعتها، وفي دور الـ16 واجهت منتخب العراق وانتصرت عليه بهدفٍ نظيف، ثم أطاحت بكوريا الجنوبية في ربع النهائي بهدفٍ نظيفٍ.
وسيعى أبناء زايد للفوز على قطر والتأهل للنهائي، مستغلين عاملي الأرض والجمهور.
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