موعد مباراة الإمارات وقطر اليوم في نصف نهائي كأس آسيا.. والقنوات الناقلة والمعلقين.. والتشكيل

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة العربية على موعد مع مباراة نارية، في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، بين الإمارات وقطر، باستاد محمد بن زايد بالعاصة أبوظبي، في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019.

تأهل المنتخب الإماراتي كمتصدر للمجموعة الأولى في الدور الأول، وفي دور الـ16 واجه قيرغيزستان وفاز بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم قابل أستراليا في ربع النهائي وانتصر عليها انتصاراً تاريخياً بهدفٍ نظيف.

أما قطر تصدرت مجموعتها، وفي دور الـ16 واجهت منتخب العراق وانتصرت عليه بهدفٍ نظيف، ثم أطاحت بكوريا الجنوبية في ربع النهائي بهدفٍ نظيفٍ.

وسيعى أبناء زايد للفوز على قطر والتأهل للنهائي، مستغلين عاملي الأرض والجمهور.

التشكيل المتوقع للإمارات:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: لحسن صالح - إسماعيل أحمد - فارس جمعة - بندر الأحبابي

الوسط: علي سالمين - عامر عبد الرحمن- إسماعيل الحمادي - إسماعيل مطر - خلفان مبارك

الهجوم: علي مبخوت

التشكيل المتوقع لقطر:

حراسة المرمى: سعد الشيب

الدفاع: عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بوعلام خوخي - رورو

الوسط: كريم بوضياف - عاصم ماديبو - سالم الهاجري

الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي - حسن الهيدوس

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

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المعلقون:

رؤوف خليف + يوسف سيف