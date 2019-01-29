الرحلة مستمرة .. الحضري يكشف سبب الانضمام للنجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف الحارس المخضرم، عصام الحضري عن السبب الذي دفعه للانضمام لفريق النجوم، مؤكدًا أن النادي لديه طموحا يُشبه طموحه.

وعقدت إدارة نادي النجوم مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، من أجل تقدم الحضري الذي تم التعاقد معه لمدة 6 شهور بالإضافة إلى عدد من الصفقات الجديدة.

وقال الحضري خلال المؤتمر الصحفي: "نادي النجوم حديث بالإضافة إلى أنه طموح، إنه يُشبهني، كانت لدي عدد من العروض من أندية مصرية ونادي سعودي لكني فضلت النجوم لخوض هذا التحدي."

وفسخ الحضري تعاقده مع الإسماعيلي الذي انضم إليه الصيف الماضي، وعن هذا قال الحضري: "فسخت العقد مع الإسماعيلي بسبب المشاكل الكبيرة، كل الأندية في مصر تُعاني من المشكلات، لكن الأزمات تكون بشكل أكبر في الإسماعيلي."

وعن إنهاء مسيرته في الأهلي قال: "القرار في يد الأهلي وإدارته فقط."

ومن جانبه قال أحمد سامي المدير الفني للفريق، إن الحضري سيكون إضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشاد محمد الطويلة رئيس النادي بالصفقة مؤكدًا أنه واثق من أنه سيُجدد التعاقد مع الحارس لمدة 4 سنوات مقبلة، مشددًا أنه بصدد إنشاء أكاديمية تحمل اسم الحضري خلال الفترة المقبلة.