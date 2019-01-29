3 تبديلات في تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

استقر كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاصة في الجولة 20 من عمر الدوري.

وتشهد المباراة غياب كل من حمدي النقاز الذي طلب الخروج من القائمة بسبب ظروف خاصة، وكذا الحال مع عبد الله جمعة والذي يغيب بسبب الإيقاف.

واستقر جروس على الدفع بحازم إمام في الجبهة اليمنى على أن يكون بهاء مجدي في الجبهة اليسرى.

وعاد يوسف أوباما إلى تشكيلة الفريق بعد أن غاب عنها في مباراة بيراميدز بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: يوسف أوباما وإبراهيم حسن وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.