اجتماع ثلاثي طارئ في الأهلي بين بيبو ولاسارتي وعبدالحفيظ

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة حاليا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، ومارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر.
ويناقش بيبو في هذه الجلسة مع الثنائي ملف فريق الكرة، وبعض الأمور المتعلقة به، وفي مقدمتها كثرة الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون، بجانب تذبذب المستوى للفريق الأحمر.
ويعاني الفريق الأحمر هذ الموسم من شبح الإصابات التي تضرب اللاعبين، حيث تضم القائمة ١٠ لاعبين.
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