أشارت تقارير صحافية يابانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن لاعب بايرن ميونخ، الدولي الهولندي السابق أريين روبن، يخطط للانتقال إلى فريق طوكيو الياباني بعد رحيله عن العملاق “البافاري”.
سينضم روبن في حال انتقاله إلى الدوري الياباني، إلى قافلة اللاعبين العالميين الذي سبقوه على غرار كل من لاعب وسط برشلونة السابق، وبطل العالم 2010 الإسباني أندريس إنييستا، ومواطنه دافيد فيا والمهاجم الألماني لوكاس بودولسكي مع فريق فيسل كوبي، كما يدافع المهاجم الإسباني فرناندو توريس مع ألوان ساغان توسو.
أشارت صحيفة “نيبون” الرياضية إلى أن هناك فرصة سريعة الظهور لرؤية روبن يلعب في اليابان الموسم المقبل، وأضافت “عائلة روبن، والتي يعتقد أنها مؤثرة في قراره، تبدو إيجابية بشأن قدومه إلى اليابان”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مجهولة قولها: “العديد من الأندية اليابانية مهتمة بروبن، ولكن فريق طوكيو قريب من التوقيع معه”.
كانت هذه تفاصيل خبر روبن ينوي الانتقال إلى طوكيو الياباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.