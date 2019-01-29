روبن ينوي الانتقال إلى طوكيو الياباني

أشارت تقارير صحافية يابانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن لاعب بايرن ميونخ، الدولي الهولندي السابق أريين روبن، يخطط للانتقال إلى فريق طوكيو الياباني بعد رحيله عن العملاق “البافاري”.

سينضم روبن في حال انتقاله إلى الدوري الياباني، إلى قافلة اللاعبين العالميين الذي سبقوه على غرار كل من لاعب وسط برشلونة السابق، وبطل العالم 2010 الإسباني أندريس إنييستا، ومواطنه دافيد فيا والمهاجم الألماني لوكاس بودولسكي مع فريق فيسل كوبي، كما يدافع المهاجم الإسباني فرناندو توريس مع ألوان ساغان توسو.

أشارت صحيفة “نيبون” الرياضية إلى أن هناك فرصة سريعة الظهور لرؤية روبن يلعب في اليابان الموسم المقبل، وأضافت “عائلة روبن، والتي يعتقد أنها مؤثرة في قراره، تبدو إيجابية بشأن قدومه إلى اليابان”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مجهولة قولها: “العديد من الأندية اليابانية مهتمة بروبن، ولكن فريق طوكيو قريب من التوقيع معه”.