اليوم .. 3 مواجهات قوية في البطولة العربية للكرة الطائرة سيدات

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم ونورهان فضل

تستكمل اليوم منافسات البطولة العربية لأنديه السيدات رقم 20 حيث تشهد 3 موجهات قوية بين كل من الصفاقسي التونسي ضد المحرق البحريني وسبورتنج المصري ضد الدفاع الحسني المغربي ونادي الصيد ضد النادي الأهلي وذلك على ملاعب الصاله المغطاه باستاد القاهرة الدولي.

وتبدا منافسات اليوم الثالث في تمام الثالثه مساء بين كل من الصفاقسي التونسي والمحرق البحريني أما المباراه الثانيه فتبدأ في تمام الخامسه

مساء حيث يلتقى سبورتنج المصري والدفاع الحسني المغربي أما المباراه الثالثه والأخيرة فتقام بين نادي الصيد والنادي الأهلي في تمام السابعه مساء.

يحضر فعاليات اليوم المهندس خالد ناصف رئيس مجلس إداره الاتحاد المصري للكرة الطائرة والدكتور بشير العلوان ممثل الاتحاد العربي ورئيس لجنه الاحتكام وك هناء حمزه رئيس اللجنه المنظمه وك

أحمد عبدالدايم مدير البطوله ولجنة المراسم برئاسة المهندس محمد عوض وجميع اللجان العاملة في البطوله.

ويدير مباريات اليوم الثالث مجموعه من الحكام الدوليين وهم كل من السيد عادل عبدالكريم البناء من البحرين والسيد إبراهيم محمد النعمه من قطر والسيد عبدالله كايد العنزي من الكويت والسيد خالد راشد الحنطوبي من الإمارات والسيد حيي حسن البدواوي من الإمارات والسيده عواطف ابوشويشه سعد من ليبيا والدكتور عياد علي المصراتي من ليبيا.

وينظم مراسم المباريات المهندس محمد عوض رئيس لجنه المراسم والبروتوكول ورئيس منطقه الجيزه.