إنبي يتعاقد مع أحمد شكري ويستعير رفعت رسميًا

تعاقد نادي إنبي رسميًا مع أحمد شكري لاعب مركز الوسط المهاجم لفريق المصري البورسعيدي بصفة نهائية، كما نجح النادى البترولي في حسم استعارة مهاجم الزمالك أحمد رفعت على سبيلالإعارة لمدة ستة أشهر.
وبذلك يكون النادى البترولي قد تعاقد مع عدد 6 لاعبين خلال فترة الميركاتو الشتوية وهم عمر بسام واحمد صابر
وجاء التعاقد مع السداسي بناء على طلب على ماهر المدير الفني الذي طلب بقوة ضم احمد شكري لرغبته في احداث فروق بالفريق خلال مباريات الدور الثاني للدوري الممتاز.
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