إنبي يتعاقد مع أحمد شكري ويستعير رفعت رسميًا

كتب- صبري حافظ:

تعاقد نادي إنبي رسميًا مع أحمد شكري لاعب مركز الوسط المهاجم لفريق المصري البورسعيدي بصفة نهائية، كما نجح النادى البترولي في حسم استعارة مهاجم الزمالك أحمد رفعت على سبيل

الإعارة لمدة ستة أشهر.

وبذلك يكون النادى البترولي قد تعاقد مع عدد 6 لاعبين خلال فترة الميركاتو الشتوية وهم عمر بسام واحمد صابر

وعمر سافيولا و الإيفواري ياسو بجانب الثنائي احمد شكري واحمد رفعت.

وجاء التعاقد مع السداسي بناء على طلب على ماهر المدير الفني الذي طلب بقوة ضم احمد شكري لرغبته في احداث فروق بالفريق خلال مباريات الدور الثاني للدوري الممتاز.