- 1/2
- 2/2
كشف عصام الحضري لاعب فريق النجوم الجديد عن كواليس رحيله عن صفوف فريق الإسماعيلي في الفترة الأخيرة والأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار.
وقال الحضري خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفيالذي عقد اليوم لتقديمه لاعبًا في صفوف النجوم: "تنازلت عن جميع مستحقاتي لدى الإسماعيلي، الجميع يعمل من أجل المادة وإذا
وأضاف" طالبت جماهير الإسماعيلي بالوقوف خلف الفريق، فالبطولات طريقها طويل وليس من المنطقي أن نتوقف عن الدعم للفريق في منتصف الطريق".
شاهد تصريحات الحضري كاملة ..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عصام الحضري يكشف كواليس رحيله عن الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.