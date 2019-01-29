شاهد.. عصام الحضري يكشف كواليس رحيله عن الإسماعيلي

عصام الحضري لاعب النجوم

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم ونورهان فضل

كشف عصام الحضري لاعب فريق النجوم الجديد عن كواليس رحيله عن صفوف فريق الإسماعيلي في الفترة الأخيرة والأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار.

وقال الحضري خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي

الذي عقد اليوم لتقديمه لاعبًا في صفوف النجوم: "تنازلت عن جميع مستحقاتي لدى الإسماعيلي، الجميع يعمل من أجل المادة وإذالم يجد اللاعب ذلك يفكر سريعًا في الرحيل إلى أي نادي أخر".

وأضاف" طالبت جماهير الإسماعيلي بالوقوف خلف الفريق، فالبطولات طريقها طويل وليس من المنطقي أن نتوقف عن الدعم للفريق في منتصف الطريق".

شاهد تصريحات الحضري كاملة ..