شاهد.. gymnastic zone تسيطر على عرش الجمباز بـ16 ميدالية ذهب

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نجحت لاعبات أكاديمية "gymnastic zone" في تحقيق فوز ساحق خلال فعاليات بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت سبع سنوات، ليلفت الانظار بالأداء الرائع للاعبات.
كما نجحت اللاعبة "يمنى إبراهيم" من أداء الحركات بأسلوب مبهر على الاجهزة الأربعة"الأرضي- البيم – المتوازي- حصان القفز" لتقود فريقها للفوز بالميدالية الذهبية، ليسيطر الفريق بعدها على المركز الأول، ليفوزوا بنصيب الأسد "16 ميدالية" ذهبية.
ونجحت اللاعبة مريم أحمد، مريم نصر، جومانا أحمد، كنزي عمرو، نورين طارق، نور أحمد، جويرية طارق، حبيبة تامر، ريناد أحمد، من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية.
وبذل الجهاز الفني للفريق المكون من الكابتن محمد عزت، محمود شعبان، ومدربة البالية بسنت اشرف، مجهودات كبيرة مع اللاعبات حتى حققن الذهب في البطولة.
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