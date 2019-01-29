شاهد.. ملخص تصريحات عصام الحضري بعد الانتقال إلى النجوم

عصام الحضري لاعب النجوم كتب - عبدالرحمن أبوهاشم ونورهان فضل أبدى عصام الحضري سعادته بالانتقال إلى صفوف فريق النجوم مؤكدًا على استمرار مسيرته داخل الملاعب ومواصلة التحدي في تقديم المزيد إلى كرة القدم خلال الفترة القادمة. كرة القدم خلال الفترة القادمة. وأعلن نادي النجوم اليوم ضم الحضري حتى نهاية الموسم مع خيار التجديد معه لمدة أربعة مواسم مقبلة من أجل الاستفادة الكبيرة بخبرات اللاعب والذي يعد الحارس الأفضل بدون منازع في تاريخ الكرة المصرية. شاهد تصريحات عصام الحضري بعد الانتقال إلى النجوم

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