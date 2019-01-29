شاهد.. كيف رحب لاعبو فريق النجوم بـ عصام الحضري

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم ونورهان فضل

حرص عدد من لاعبي فريق النجوم على الترحيب بلاعب الفريق الجديد عصام الحضري والذي تم التعاقد معه اليوم ضمن خطة دعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية

وأعلن نادي النجوم اليوم ضم الحضري حتى نهاية الموسم مه خيار التجديد معه لمدة أربعة مواسم مقبلة من أجل الاستفادة الكبيرة بخبرات اللاعب والذي يعد الحارس الأفضل بدون منازع في

تاريخ الكرة المصرية.

شاهد رسالة لاعبو النجوم ل عصام الحضري ..

وكان محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أعلن أمس ضم المخضرم عصام الحضري إلى صفوف الفريق، ونشر صورة له مع عصام الحضري معلقاً " عصام الحضري درع النجوم الجديد ".