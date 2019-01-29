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أبدى عصام الحضري سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف فريق النجوم لدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.
قال الحضري في المؤتمر الصحفي، المنعقد حاليًا لإعلان الصفقة: "الانضمام للنجوم تم بسهولة جدًا ولم يستغرق وقتًا، وسعيد جدًا بالتعاون البناءمع إدارة النادي، برئاسة محمد الطويلة، وأتمنى أن أمثل إضافة للفريق".
وأضاف الحضري: "أعلن استمراري في التحدي، وهذا ما أنا عليه لن أتوقف عن الطموح، فأنا أتحدى نفسي الآن،
وأكمل: "بالنسبة للمنتخب فأي لاعب يتمنى تمثيل المنتخب، وعودتي للمنتخب ليست ما أفكر فيه الآن، واحترم رؤية الجهاز الفني، وأفكر فقط في الظهور الجيد مع النجوم، وهو ما سيحدد عودتي للمنتخب من عدمه".
كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضري بعد الانضمام للنجوم: التحدي مستمر وجاهز لخدمة المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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