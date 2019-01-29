عصام الحضري بعد الانضمام للنجوم: التحدي مستمر وجاهز لخدمة المنتخب

عصام الحضري لاعب فريق النجوم

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم ونورهان فضل

أبدى عصام الحضري سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف فريق النجوم لدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

قال الحضري في المؤتمر الصحفي، المنعقد حاليًا لإعلان الصفقة: "الانضمام للنجوم تم بسهولة جدًا ولم يستغرق وقتًا، وسعيد جدًا بالتعاون البناء

مع إدارة النادي، برئاسة محمد الطويلة، وأتمنى أن أمثل إضافة للفريق".

وأضاف الحضري: "أعلن استمراري في التحدي، وهذا ما أنا عليه لن أتوقف عن الطموح، فأنا أتحدى نفسي الآن،

وأنا تحت أمر المنتخب حتى لو هاشيل كور زي ما قلت قبل كده أكتر من مرة".

وأكمل: "بالنسبة للمنتخب فأي لاعب يتمنى تمثيل المنتخب، وعودتي للمنتخب ليست ما أفكر فيه الآن، واحترم رؤية الجهاز الفني، وأفكر فقط في الظهور الجيد مع النجوم، وهو ما سيحدد عودتي للمنتخب من عدمه".