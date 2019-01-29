محمد الطويلة يكشف تفاصيل عقد عصام الحضري مع النجوم

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم ونورهان فضل

كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، عن تفاصيل عقد عصام الحضري مع الفريق، بعد إعلان ضمه رسميًا خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد حاليًا في شيراتون القاهرة.

قال الطويلة: "عقد الحضري لنهاية

الموسم، وسيتم تجديده لأربعة مواسم مقبلة، فالحضري لديه القدرة على تحطيم الرقم القياسي العالمي، لما يمتلكه من إرادة وتحدٍ، وتاريخهخير شاهد على ذلك، وإن شاء الله أمم أفريقيا المقبلة ستؤكد ذلك".

كان محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أعلن، أمس، ضم المخضرم عصام الحضري إلى صفوف الفريق، ونشر صورة له مع عصام الحضري معلقًا "عصام الحضري درع النجوم الجديد".