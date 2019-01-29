محمد الطويلة يكشف تفاصيل عقد عصام الحضري مع النجوم

كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، عن تفاصيل عقد عصام الحضري مع الفريق، بعد إعلان ضمه رسميًا خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد حاليًا في شيراتون القاهرة.
قال الطويلة: "عقد الحضري لنهايةالموسم، وسيتم تجديده لأربعة مواسم مقبلة، فالحضري لديه القدرة على تحطيم الرقم القياسي العالمي، لما يمتلكه من إرادة وتحدٍ، وتاريخه
كان محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أعلن، أمس، ضم المخضرم عصام الحضري إلى صفوف الفريق، ونشر صورة له مع عصام الحضري معلقًا "عصام الحضري درع النجوم الجديد".
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