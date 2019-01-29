الطويلة معلقًا على صفقة الحضري: الرجل المناسب في الكان المناسب

محمد الطويلة رئيس نادي النجوم كتب - عبدالرحمن أبوهاشم ونورهان فضل علق محمد الطويلة رئيس نادي النجوم على صفقة انضمام الحارس الكبير عصام الحضري إلى صفوف الفريق ضمن خطة النادي لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال الطويلة في المرتمر الصحفي المنعقد حاليًا بشيراتون القاهرة: "مهما تحدثنا عن الحضري لن نوفيه حقه، إنه الرجل المناسب في الكان المناسب". الحضري لن نوفيه حقه، إنه الرجل المناسب في الكان المناسب". وأضاف رئيس نادي النجوم: " الحضري سيكون إضافة قوية للفريق وسيكسبنا خبرات كنا في حاجة اليها، الفريق أصبح رائعًا بوجود المدير الفني أحمد سامي بإضافة إلى وجود محمود فتح الله وصلاح آمين". وأكمل: "الحضري سيمثل منظومة الخبرة داخل الفريق وسيظهر ذلك من أول مباراة أمام الزمالك". واختتم: "عصام الحضري بالنسبة لنا ليس مجرد لاعب فهو شريك، نسعى لاستثمار اسم وتاريخ الحضري على كافة المستويات من أجل النهوض بمنظومة كرة القدم المصرية".

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