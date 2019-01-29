المدير الفني للنجوم: الحضري سيكون إضافة كبيرة للفريق

أبدى أحمد سامي، المدير الفني لفريق النجوم الأول لكرة القدم، إعجابه بصفقة التعاقد مع الحارس الكبير عصام الحضري لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.
قال سامي، في تصريجاته خلال المؤتمرالصحفي، المنعقد حاليًا بفندق شيراتون القاهرة: "محمد الطويلة تحدث معي عن صفقة عصام الحضري، ورحبت بالصفقة لأنها ستكون إضافة كبيرة للفريق".
وأضاف: "الحضري قيمة كبيرة وإضافة مميزة، ومتأكد أن الحضري سيقدم مستوى جيدًا مع الفريق خلال الفترة المقبلة".
كان محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، أعلن أمس ضم المخضرم عصام الحضري إلى صفوف الفريق، ونشر صورة له مع عصام الحضري معلقًا "عصام الحضري درع النجوم الجديد".
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