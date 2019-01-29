رياضة | الزمالك يطالب شيكابالا بتمديد عقده قبل الانتقال للمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطالب شيكابالا بتمديد عقده قبل الانتقال للمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مسئولو نادي الزمالك من شيكابالا لاعب الفريق بتمديد عقده لموسم إضافي وذلك قبل إعارته لصفوف المصري البورسعيدي.

واتفق مسئولو المصري مع شيكابالا على إعارته لمدة موسم ونصف موسم بداية من يناير الجاري.

وينتهي عقد شيكابالا مع الزمالك بعد موسم ونصف بما يعني بعد نهاية فترة الإعارة للمصري ليكون لاعبا حرا.

ويجتمع مسئولو المصري مع الزمالك اليوم لحسم الصفقة بشكل نهائي وتوقيع العقود والإعلان عن إنضمام الفهد الأسمر إلى صفوف الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 42 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- الإنتاج الحربي 28 نقطة 6- المقاولون العرب 27 نقطة 7- طلائع الجيش 24 نقطة 8- سموحة 24 نقطة 9- حرس الحدود 24 نقطة 10- الإسماعيلي 23 نقطة 11- المصري البورسعيدي 22 نقطة 12- الجونة 21 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- النجوم 20 نقطة 15- إنبي 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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