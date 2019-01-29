كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديباي: أتمنى اللعب لأحد هذه الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ديباي في تصريحات صحفية: "لكن ليون في الحقيقة ليس من أفضل 5 أندية في أوروبا، ولذلك أتمنى أن أذهب لمثل هذه الأندية".
وكشف ديباي بقوله: "أتمنى أن أذهب إلى أحد أندية ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، مانشستر سيتي، سان جيرمان أو بايرن ميونيخ".
وأوضح مهاجم مانشستر يونايتد السابق بقوله: "أريد أن أذهب إلى مدينة ونادي يناسباني، إلى فريق يريد حقاً أن يلعب كرة القدم".
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | ديباي: أتمنى اللعب لأحد هذه الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.