رياضة | ديباي: أتمنى اللعب لأحد هذه الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديباي: أتمنى اللعب لأحد هذه الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم فريق ليون الفرنسي، أن فريقه الحالي

كبير للغاية، وأنه فخور للغاية باللعب ضمن صفوفه، بوصفه أحد أعرق الأندية الفرنسية والأوروبية.

وقال ديباي في تصريحات صحفية: "لكن ليون في الحقيقة ليس من أفضل 5 أندية في أوروبا، ولذلك أتمنى أن أذهب لمثل هذه الأندية".

وكشف ديباي بقوله: "أتمنى أن أذهب إلى أحد أندية ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، مانشستر سيتي، سان جيرمان أو بايرن ميونيخ".

وأوضح مهاجم مانشستر يونايتد السابق بقوله: "أريد أن أذهب إلى مدينة ونادي يناسباني، إلى فريق يريد حقاً أن يلعب كرة القدم".