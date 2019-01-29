رياضة | مفاجأة.. فريق غير متوقع يقترب من ضم نجم بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. فريق غير متوقع يقترب من ضم نجم بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نجم فريق بايرن ميونيخ من مغادرة الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المنتر أن يرحل الهولندي أريين روبن لاعب بايرن ميونيخ، في الميركاتو الصيفي عن بايرن ميونيخ من أجل الانتقال إلى طوكيو الياباني.

وأعلن الجناح الهولندي في ديسمبر الماضي، رغبته في الابتعاد عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم، في حال عدم تلقيه عرضًا مهمًا.

وأشارت عدد من التقارير الصحفية، إلى أن العديد من الأندية اليابانية مهتمة بخدمات روبن، لضمه خلال الفترة القادمة، ولكن طوكيو يعد الأقرب للتوقيع معه، بعد أن أكد اللاعب عدم وضع أي خطة لوجهته القادمة عقب نهاية الموسم.

وسبق وأن لعب عدد من نجوم الكرة العالمية في الدوري الياباني أبرزهم أندريس إنييستا و دافيد فيا والمهاجم الالماني لوكاس بودولسكي مع فريق فيسل كوبي.

ويحتل فريق طوكيو المركز السادس في الدوري الياباني.