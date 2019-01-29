رياضة | نشر نتائج فريق كونغ فو بنى سويف الرياضى ببطولة المنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشر نتائج فريق كونغ فو بنى سويف الرياضى ببطولة المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق فريق لعبة الكونغ فو بنادي بني سويف تحت سن 14 عام، نتائج متميزة ببطولة المنطقة التنشطية، والرسمية، والتي أقيمت في استاد بني سويف الرياضي، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين.
ويقود الفريق محمد جمال مدير فني للفريق الكونغ فو بنادي بني سويف، و شارك نادى بنى سويف بالبطولة بعدد 15 لاعب، حيث فاز 11 لاعب بالمركز الأول في مختلف الأوزان، وحصل 4 لاعبين على المركز الثاني، بالاضافة إلى صعود 4 لاعبين لبطولة الجمهورية".
ويضم فريق الكونغ فو بنادي بني سويف كلا من، عبد الرحمن إيهاب، وعبدالرحمن عثمان، ومحمد سيد علي، و إياد هاني سيد، وعبد الرحمن سيد، ومالك أحمد محمد، وأحمد مصطفي محمد، وادهم هشام مصطفي، ومالك محمد جاد، محمد أحمد محمد، وحبيبة محمد أحمد، وأحمد عثمان عباس، وعبد الرحمن هاشم، وأحمد مصطفى أحمد، وعبدالله ياسر.
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