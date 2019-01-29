رياضة | طنطا يواصل تدريباته ويواجه فريق الشباب وديا غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يواصل تدريباته ويواجه فريق الشباب وديا غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصل فريق طنطا تدريباته الجماعيه بقيادة أيمن المزين بدون راحه بعد الفوز علي الحمام بهدف نظيف، وقامت لجنة الكرة بصرف مكافأت الفوز.
وسيخوض الفريق مباراة ودية غدا الأربعاء مع فريق الشباب مواليد 97، علي ملعب النادي، علي أن يحصل اللاعبين علي راحة سلبية يوم الخميس والجمعة، ثم يستأنف المران يوم السبت المقبل، استعدادا لمواجهة نادي بلدية المحلة يوم الخميس بعد المقبل بدوري القسم الثاني.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الكرة اجتماعا عصر اليوم، لبحث بعض الأمور المتعلقة بالفريق، وبقطاع الناشئين، الذي يحقق نتائج إيجابية، حيث توج فريق 97 بطلا للغربية بالأمس، وقد ينتهي الأمر بأتمام صفقتين.
كما اعتمد مجلس إدارة النادي قرار بيع اللاعب الغاني چوزبف بيسه الي نادي الرستاق العماني.
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