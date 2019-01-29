رياضة | أول تعليق من مدرب النجوم على انضمام الحضري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب النجوم على انضمام الحضري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم، إعجابه بصفقة التعاقد مع الحارس الكبير عصام الحضري لتدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وقال سامي في تصريجاته خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد حاليًا بفندق شيراتون القاهرة: "محمد الطويلة تحدث معي عن صفقة عصام الحضري، ورحبت بالصفقة لأنها ستكون إضافة كبيرة للفريق".

وأضاف: "الحضري قيمة كبيرة وإضافة مميزة، ومتأكد أن الحضري سيقدم مستوى جيدًا مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

كان نادي النجوم، أعلن أمس عن ضم المخضرم عصام الحضري إلى صفوف الفريق، لمدة 6 أشهر مقبلة بعد إنهاء أزمته مع الإسماعيلي، بالانتقالات الشتوية الجارية. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 42 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- الإنتاج الحربي 28 نقطة 6- المقاولون العرب 27 نقطة 7- طلائع الجيش 24 نقطة 8- سموحة 24 نقطة 9- حرس الحدود 24 نقطة 10- الإسماعيلي 23 نقطة 11- المصري البورسعيدي 22 نقطة 12- الجونة 21 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- النجوم 20 نقطة 15- إنبي 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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