رياضة | تشيلسي يتراجع عن التعاقد مع نجم في خط الوسط لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يتراجع عن التعاقد مع نجم في خط الوسط لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اقرير صحفية بريطانية، أن نادي تشيلسي الانجليزي، ليس في حاجة ماسة للتعاقد مع لاعب كبير لتدعيم خط وسطه، قبل إغلاق سوق الإنتقالات الشتوية الحالي، حيث يحاول النادي منح اللاعبين الشباب فرص أكثر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية، فإن إدارة تشيلسي تشعر بالقلق تجاه جلب لاعب وسط يمكنه قطع فرص اللاعبين الشباب، أمثال: لوفتس تشيك، إيثان أمبادو وماسون مونت المُعار إلى ديربي كاونتي والذي لديه مستقبل مع النادي اللندني.

وهناك مخاوف داخل تشيلسي من أن جلب لاعب وسط آخر سيجعل لوفتس تشيك أو أمبادو يفكرون بمستقبلهم بالرحيل عن النادي، في حين أنهم يدركون أيضاً أن ماسون مونت لديه مستقبل ويمكن أن يتطور أكثر.