رياضة | سيدي سالم يضم ظهير أيمن مقاولون طنطا علي سبيل الاعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدي سالم يضم ظهير أيمن مقاولون طنطا علي سبيل الاعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق سيدي سالم برئاسة السيد مغازي، في ضم "محمد عادل" باك رأيت مقاولون طنطا علي سبيل الاعارة حتي نهاية الموسم بفترة الانتقالات الشتوية.

حضر اللاعب لمقر النادي اليوم وانهي عقود انضمامه للفريق، في حضور ابراهيم الشهيدي المدير الفني، ومنير عبدالرازق وكيل اللاعب الذي كان له الدور الأكبر في إنهاء الصفقة.

وجه اللاعب الشكر لفريق عثماسون طنطا متمنيا له التوفيق الفترة المقبلة، كما شكر كل من طارق الجميل المدير الفني، وعلاء عكاشه، ومصطفي قرني المشرفين علي قطاع الكرة بنادي المقاولون.

وكان "عادل" قد ظهر بشكل متألق، وقدم مباريات بمستويات ثابتة مع فريقه، وكان من أفضل اللاعيبين في الفريق الذي يعتمد عليهم المدير الفني بشكل اساسي، مما جعله محط أندية الممتاز ب، للحصول علي خدمانه، قبل أن ينجح سيدي سالم في ضمه.

وفي نفس السياق نجح سيدي سالم في إتمام التعاقد مع بعض الصفقات الجديدة، منهم أسامة الجزار، الظهير الأيمن لسرس الليان ودمنهور الأسبق، ومحمد بدران، لاعب خط وسط دمنهور، وحاتم سمير جناح فريق الزعفران حتى نهاية الموسم الحالي.

وسبق مؤخرًا التعاقد مع الثنائي عمرو الصعيدى، حارس الأوليمبى ودمنهور وبنى سويف السابق، لمدة 6 أشهر وعماد خيرى مهاجم دمياط وكفر الشيخ الأسبق، وبامبا عبد الله المهاجم الإيفوراي.

ورحل عن صفوف فريق سيدي سالم، اللاعب شمس محارب، الذي إنضم لصفوف دمنهور على سبيل الإعارة.