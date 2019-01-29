رياضة | الحضري: سعيد بالانضمام للنجوم.. وجاهز للتحدي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحضري: سعيد بالانضمام للنجوم.. وجاهز للتحدي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الحارس الدولي عصام الحضري، عن سعادته للإنضمام لنادي النجوم، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، مشيرًا إلى أنها خطوة جديدة في مسيرته الكروية.

وقال الحضري في المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي النجوم للإعلان عن الصفقة: "في البداية أشكر مجلس إدارة نادي النجوم، وكل زملائي الجدد في الفريق وأحمد سامي المدير الفني للفريق، سعيد بالتواجد في نادي النجوم، وهي خطوة جديدة ومهمة وتحدي جديد في مسيرتي الكروية".

وأضاف: "القريب من الحضري يعلم جيدًا كيف أفكر دائمًا في خطواتي الجديدة ومرة أخري سعيد للتواجد مع نادي النجوم، وأتمني أن نتكاتف سويًا لإنهاء الموسم بشكل طيب في الدوري".

وشهد المؤتمر تواجد كلًا من محمد الطويلة رئيس النادي، وشادي الطويلة نائب رئيس النادي والمشرف العام علي الكرة، ومهاب الطويلة المدير التسويقي للنادي، وأحمد سامي المدير الفني للفريق. وجاء تعاقد نادي النجوم مع الحارس المخضرم عصام الحضري، بعقد لمدة ٦ أشهر، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق خلال مشوار الدوري هذا الموسم.

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