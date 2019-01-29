رياضة | حارس الزمالك يكشف سر عدم الرد على الانتقادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الزمالك يكشف سر عدم الرد على الانتقادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد الحارس لهم علمه بوجود بعض الحملات الموجهة ضده وتعمد البعض انتقاده عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو ما جعله يفضل الصمت.
عماد السيد شدد لهم على أنه غير مسئول عن الهدفين الأول والثاني في الوقت الذي يتحمل فيه جزء من مسئولية الهدف الثالث الذي سجله فريق بيراميدز.
وأشار اللاعب إلى أن الحكم عليه بهذا الشكل يعتبر ظالم لانه يشارك على فترات متباعدة ويحتاج للتواجد بشكل مستمر والمشاركة لفترة طويلة حتى يتم الحكم عليه بعدها.
أثنى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على مستوى المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الجديد بعد تألقه في التدريبات الأخيرة.
وينوي جروس منح اللاعب الفرصة بشكل أكبر في المباريات القادمة، نافيًا للجهاز المعاون أن يقتصر الاعتماد على عمر السعيد فقط في خط الهجوم وبقاء بوطيب على الدكة لفترة طويلة.
وكان بوطيب قد شارك لدقائق قليلة في مباراة بيراميدز الأخيرة والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3 بين الفريقين.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مصر للمقاصة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري.
وكان الزمالك قد تعاقد مع بوطيب من صفوف فريق مالاتيا سبور التركي لمدة 3 مواسم ونصف موسم مقابل مليون ونصف مليون دولار.
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