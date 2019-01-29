رياضة | حارس الزمالك يكشف سر عدم الرد على الانتقادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الزمالك يكشف سر عدم الرد على الانتقادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عماد السيد حارس مرمى فريق الزمالك لبعض زملائه بالفريق عن رفضه الرد على الهجوم الذي تعرض له عقب مباراة بيراميدز الأخيرة والتي انتهت بنتيجة التعادل 3-3.



وأكد الحارس لهم علمه بوجود بعض الحملات الموجهة ضده وتعمد البعض انتقاده عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو ما جعله يفضل الصمت.



عماد السيد شدد لهم على أنه غير مسئول عن الهدفين الأول والثاني في الوقت الذي يتحمل فيه جزء من مسئولية الهدف الثالث الذي سجله فريق بيراميدز.



وأشار اللاعب إلى أن الحكم عليه بهذا الشكل يعتبر ظالم لانه يشارك على فترات متباعدة ويحتاج للتواجد بشكل مستمر والمشاركة لفترة طويلة حتى يتم الحكم عليه بعدها.