رياضة | إيروسبورت يعلن تشكيل جهاز كرة السلة بالنادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيروسبورت يعلن تشكيل جهاز كرة السلة بالنادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي إيروسبورت برئاسة اللواء أ.ح نبيل سلامة، تعيين العميد وائل لطفي رئيس جهاز كرة السلة بنادي الطيران المدني، بعد اعتماد النادي رسميا من قبل وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يعاون لطفي في مهمته المقبلة، محمد البيسي مدربا للفريق الاول، ووائل حمد مديرا لقطاع الناشئين.

ومن جانبه أكد الدكتور زكريا محي الدين نائب رئيس النادي أن قطاع الناشئين سيتكون من ٥ مراحل سنية تبدأ من ١٠ سنوات حتي ١٤ سنة، لاكتشاف المواهب ودعمها فى إطار الحفاظ على مركز مصر فى اللعبة، ووصولها إلي ابرز الأماكن. مشددا علي أن النادي يقدم كل الدعم للجهاز الجديد من أجل بناء قاعدة قوية من اللاعبين يمثلوا نواة قوية للمنتخبات القومية خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن العميد وائل لطفي، مسؤول المنتخبات الوطنية المصرية لكرة السلة، واحد أبرز الشخصيات الرياضية في اللعبة، داخل مصر ومن أحد قيادتها. كما عمل لطفي في الاجهزة الفنية للمنتخبات المصرية، وكان أحد الأضلع الرئيسة في بطولة كأس العالم لكرة السلة، للناشئين والتي احتضنتها مصر خلال عام ٢٠١٧.

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