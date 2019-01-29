رياضة | الأهلي يحتفل بعيد ميلاد "أجايي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحتفل بعيد ميلاد "أجايي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل النادي الأهلي بعيد ميلاد جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم الثالث والعشرين.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي تهنئة لأجاي وقال فيها :"نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا جونيور أجايي.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد جونيور".

وحقق الأهلي فوزا هاما أمس على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس على ستاد بترو سبورت بالجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن أحمد الشيخ لاعب الفريق سيخضع بفحص طبي اليوم للوقوف على أخر تطورات إصابته.

وكان الشيخ قد تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال مباراة الأهلي أمام بيراميدز، في الدوري الممتاز، وانتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف.

وأضاف طبيب الأهلي في تصريحات خاصة بأن الفحص الطبي سيوضح موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية، خاصة وأنه ينفذ البرنامج التأهيلي بشكل طبيعي.

وكان الأهلي قد فاز أمس على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- الإسماعيلي 23 نقطة

11- المصري البورسعيدي 22 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- النجوم 20 نقطة

15- إنبي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة