رياضة | كواليس الاجتماع السري لنجوم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس الاجتماع السري لنجوم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد لاعبو ريال مدريد، اجتماعا في حفل عشاء غير رسمي، في أحد المطاعم الشهيرة بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت صحيفة ماركا، أن لاعبي الريال تواجدوا في المطعم بشكل غير رسمي، وتناقشوا حول المباريات المقبلة للفريق، خاصة مواجهة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام أياكس أمستردام، الشهر المقبل.

وقالت الصحيفة إن معظم اللاعبين كانوا حاضرين في هذا الاجتماع، باستثناء ثلاثة، هم الحارس كيلور نافاس، والويلزي جاريث بيل، والألماني توني كروس.

وتابعت الصحيفة أن سيرجيو راموس كان قائدا للاجتماع،، حيث كان متأكدا أن الفريق لا زال بإمكانه تقديم موسم جيد، رغم فارق الـ10 نقاط في الليجا مع برشلونة.