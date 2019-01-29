رياضة | جروس يحسم مصير خالد بوطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يحسم مصير خالد بوطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على مستوى المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الجديد بعد تألقه في التدريبات الأخيرة.

وينوي جروس منح اللاعب الفرصة بشكل أكبر في المباريات القادمة، نافيًا للجهاز المعاون أن يقتصر الاعتماد على عمر السعيد فقط في خط الهجوم وبقاء بوطيب على الدكة لفترة طويلة.



وكان بوطيب قد شارك لدقائق قليلة في مباراة بيراميدز الأخيرة والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3 بين الفريقين.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مصر للمقاصة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري.



وكان الزمالك قد تعاقد مع بوطيب من صفوف فريق مالاتيا سبور التركي لمدة 3 مواسم ونصف موسم مقابل مليون ونصف مليون دولار.

شيكابالا يجتمع بإدارة المصري لحسم انتقاله للفريق

يعقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار لنادي أبولون سميرني اليوناني جلسة الآن مع بعض أعضاء مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي للإتفاق على انتقال اللاعب لصفوف الفريق. وكان الزمالك قد رفض انتقال اللاعب لنادي الاتحاد السكندري بسبب خلافات الناديان. ويرغب المصري في استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي. ومن المقرر أن يتولى المصري إنهاء أزمة مستحقات نادي أبولون سميرني اليوناني نظير إنهاء قطع إعارة اللاعب.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- الإسماعيلي 23 نقطة

11- المصري البورسعيدي 22 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- النجوم 20 نقطة

15- إنبي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة