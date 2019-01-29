رياضة | برشلونة يصدم نجم مانشستر يونايتد لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدم نجم مانشستر يونايتد لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم مسئولو فريق برشلونة الإسباني، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما تراجع مسئولو البلوجرانا عن التعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن أحد وكلاء خوان ماتا عرض موكله على البارسا الذي سيصل مجانًا في الصيف المقبل ، وهو يلعب في نفس مركز كوتينيو ، ولكن بعد اجتماع مع البرازيلي مؤخرًا، النادي الكاتالوني يراهن على عودة كوتينيو إلى مستواه المعهود، لذلك تم رفض التعاقد مع ماتا.

وقد لعب ماتا في البريميرليج لمدة ثماني سنوات ، ولعب لصالح تشيلسي ومانشستر يونايتد ، كما مثّل المنتخب الإسباني لبعض الفترات خلال مسيرته.

ويرى برشلونة أن التفريط في كوتينيو سيكون مستحيلًا في الوقت الراهن بعد أن كافح مرارًا وتكرارًا لضمه من ليفربول ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الكتالوني.