رياضة | صفقة جديد.. الصراع يتجدد بين ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة جديد.. الصراع يتجدد بين ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ فريقا ريال مدريد وبرشلونة في التخطيط للتعاقد مع موهبة إسبانية مميزة، خلال الفترة المقبلة، حيث يشتعل الصراع بين القطبين.
وذكرتصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ريال مدريد وبرشلونة بدأ في تكثيف جهودهما لضم داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي وناشئ البارسا السابق، الذي يرتبط بعقد حتى صيف 2021 مع ناديه.
وكان برشلونة أول ناد يهتم بضم أولمو وإعادته مرة أخرى، لكن هذا الاهتمام تسبب في رد فعل سريع من ريال مدريد، الذي قدم 26 مليون يورو، بزيادة مليون يورو عن عرض البارسا.
وشارك صاحب الـ20 عاما في 26 مباراة حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 أخرى، ولم يُفصح اللاعب عن رغبته، لكنه مؤخرًا صرح برغبته في العودة إلى صفوف البارسا.
ورحل أولمو عن صفوف البارسا في سن الـ16، وكان مؤخرًا ضمن المرشحين لجائزة الفتى الذهبي التي تمنح للمواهب في أوروبا.
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