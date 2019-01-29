انت الان تتابع مدرب الأهلي: أنا مش «مستر إكس».. وهذه رسالتي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٩ يناير ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

تحدث محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، عن طبيعة علاقته بالأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قائلًا في تصريحات لبرنامج «ساعة مع شوبير»، على إذاعة «أون سبورت»، اليوم الثلاثاء، إن علاقته بالمدير الفني جيدة للغاية، وإن كل ما يتردد عن تدخله في عمل المدرب الأوروجواياني عار تمامًا من الصحة، مضيفًا أنه ليس «مستر إكس» داخل الأهلي، حتى يتدخل في عمل لاسارتي أو المدرب الذي سبقه باتريس كارتيرون أو غيرهما، مشيرا إلى أنه يعرف دوره كرجل ثانٍ في الجهاز الفني ولا يتعدى دوره.

وأوضح محمد يوسف: «المارد الأحمر سيكون منافسًا قويًا للزمالك على لقب الدوري في الموسم الحالي.. المنافسة على لقب الدوري الممتاز ما زالت في الملعب، ولم يحسم أي فريق لقب الدوري»، متابعًا أن موقف الأهلي المتأخر عن صدارة الترتيب ليس جديدا على النادي، ومر به من قبل في أجيال مختلفة، وفي النهاية