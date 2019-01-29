الان تتابع برشلونة مهدد بتوديع كأس إسبانيا للمرة الأولى منذ خمس سنوات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يسعى فريق برشلونة إلى تجنب الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي سيطر على لقبها في المواسم الأربعة الأخيرة، عندما يلتقي إشبيلية بعد غد الأربعاء في إياب دور الثمانية للبطولة.

وفضل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، إراحة الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الذهاب، ولم يتحدد بعدُ إمكانية مشاركته في مباراة الإياب، رغم نجاحه في التسجيل خلال المباراة الأخيرة في الدوري أمام جيرونا.

وقال فالفيردي: “هدفنا المرور.. وهذا ما سنحاول فعله. كل الفرق تتبع سياسة التدوير.. نخوض ثلاث مباريات في ستة أيام، لكن تركيزنا ينصب الآن على مواجهة الكأس”.

ويخوض إشبيلية المباراة بعد أن زاد يوم راحة أكثر من برشلونة؛ حيث اكتسح ليفانتي بخمسة أهداف دون رد يوم السبت.

من جانبه، قال بابلو ماشين مدرب إشبيلية: “الفريق لديه قدر استثنائي من الطاقة”.

وفاز النادي الكتالوني بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في المواسم الأربعة الأخيرة، لكنه خسر مباراة الذهاب أمام إشبيلية بهدفين دون رد.

وفي المباريات الثلاث الأخرى في دور الثمانية، يلتقي ريال مدريد وجيرونا يوم الخميس، بعد أن فاز في مباراة الذهاب 4-2، ويلتقي بلنسية وخيتافي ، الثلاثاء، أملًا في تجاوز هزيمته في مباراة الذهاب بهدف، كما يلتقي ريال بيتيس وضيفه إسبانيول بعد أن تعادلا بهدف لمثله في مباراة الذهاب.

واستعاد ريال مدريد جهود عدد من نجومه مؤخرًا، لعل أبرزهم جاريث بيل بعد شهر من الغياب وشارك بديلًا أمام إسبانيول.

ويتطلع بلنسية إلى الاستفادة معنويًّا من فوزه الثالث على ملعبه هذا الموسم -الذي جاء على حساب فياريال بثلاثة أهداف دون رد يوم السبت- عندما يواجه خيتافي في مسابقة الكأس، بعد أن خسر في مباراة الذهاب أمام خيتافي بهدف دون رد.

وستكون مواجهة بيتيس وإسبانيول متوازنة إلى حد بعيد، خاصةً بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله.