الان تتابع مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يستضيف فريق الزمالك المصري، اليوم، نظيره مصر المقاصة، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز 2019 .

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصري

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبوه 39 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصري

ويأتي فريق مصر للمقاصة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى 7 مباريات، سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصري

ويسعى أبناء القلعة البيضاء إلى مواصلة انتصاراتهم والحفاظ على صدارة الدوري، وزيادة عدد النقاط، للابتعاد عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني، وعن الغريم التقليدي النادي الأهلي.

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصري

فيما يجتهد لاعبو مصر المقاصة لحصد نقاط المباراة الثلاث، من أجل المنافسة على المراكز الأولى في ترتيب الدوري، ومزاحمة الكبار على اللقب.

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصري

المباراة: الزمالك ضد مصر المقاصة في الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز

الملعب: ستاد بترو سبورت

التوقيت: اليوم الموافق 29-1-2019 في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

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