الامارات | بث مباشر لمباراة الإمارات وقطر في كأس آسيا 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لمباراة الإمارات وقطر في كأس آسيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني في الساعة السادسة من مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، مواجهة تاريخية مهمة وحاسمة أمام المنتخب القطري في الدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا 2019 التي تقام في الإمارات، إذ يتطلع الأبيض الذي يعيش حالياً أجواء انتصارات مميزة ــ كان آخرها التفوق على المنتخب الأسترالي حامل لقب النسخة الماضية ــ إلى مواصلة انتصاراته، خصوصاً أن الفوز في هذه المباراة يعد بوابة الأبيض لكتابة تاريخ جديد لكرة الإمارات، وصولاً إلى المباراة النهائية، وتحقيق حلم التتويج باللقب الثمين، بعدما بات قاب قوسين أو أدنى منه، حيث وضع مدرب المنتخب، البيرتو زاكيروني، خطته المناسبة لهذه المواجهة، علماً بأن الأبيض ظل يشكل عقدة للمنتخب القطري خلال السنوات الماضية، إذ لم يستطع التفوق عليه منذ آخر فوز له في عام 2002.

وتنقل لكم "الإمارات اليوم" بثاً مباشراً من الأن لأهم ما يحدث في استاد محمد بن زايد ووقائع المباراة الهامة بين المنتخبين.

توجه صباح اليوم الى أبوظبي جمهور الجالية العراقية في الدولة لحضور مباراة المنتخب الوطني المرتقبة مساء اليوم ضمن الدور نصف النهائي لبطولة آسيا رغم عدم حصولها على تذاكر الدخول للمباراة بسبب نفادها، الا ان مسؤولي الحملة يتطلعون الى إبداء المساعدة للحصول على التذاكر ليتسنى لهم الدخول للملعب وتشجيع الابيض الاماراتي.