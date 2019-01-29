شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي بنعطية من يوفنتوس إلى الدحيل القطري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي وحامل اللقب في السنوات السبع الماضية، أمس الإثنين، انتقال مدافعه الدولي المغربي المهدي بنعطية إلى الدحيل بطل الدوري القطري في العامين الاخيرين.

وأكد نادي «السيدة العجوز» أن قيمة انتقال لاعبه الذي أمضى عامين ونصف في صفوفه ستجلب له 8 ملايين يورو، إضافة إلى مليوني يورو مكافآت محتملة.

وأشار النادي الإيطالي إلى مناقب لاعبه و«قدرته الكبيرة على الرد دائما بكلمة حاضر، مع أداء على أعلى المستويات ومع أهداف جلبت كأس إيطاليا (عام 2018). نشكر بنعطية على كل هذا ونتمنى له الافضل لمستقبله الاحترافي».

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن قائد «أسود الأطلس» تعاقد مع الدحيل لمدة ثلاثة أعوام مقابل راتب يقدر بحوالي 5 ملايين سنويا، وسيلعب بنعيطة في فريقه الجديد إلى جانب مواطنه المهاجم يوسف العربي.

وانضم بنعطية (31 عاما) إلى «اليوفي» عام 2016 قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني، وخاض بقميص الفريق الإيطالي 59 مباراة، وسجل 5 أهداف، منها هدفان من رباعية الفوز بكأس إيطاليا عام 2018 على حساب ميلان. كما ساهم في الفوز بثنائية (الدوري والكأس) مرتين عامي 2017 و2018 وبكأس السوبر الإيطالية عام 2018. وخسر في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني (1-4) عام 2017. وشارك بنعطية في التشكيلة الاساسية للـ «بيانكونيري» العام المنصرم باشراف المدرب ماسيميليانو أليجري، لكنه خسر مركزه مع عودة المدافع ليوناردو بونوتشي إلى الفريق بعد موسم واحد مع ميلان.

وعلى الرغم من أن أليجري كان يريد الاحتفاظ بالنجم بنعطية، إلا أن الأخير فضل الرحيل للحصول على المزيد من الوقت داخل المستطيل الأخضر كونه لم يخض سوى 6 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم. وقد تراجع ترتيبه في خط الدفاع خلف كل من بونوتشي، جورجو كييليني ودانييلي روغاني.