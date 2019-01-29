شكرا لقرائتكم خبر عن روبن ينوي الانتقال إلى طوكيو الياباني بعد رحيله عن بايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشارت تقارير صحفية يابانية، الثلاثاء، إلى أن لاعب بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم الستة الماضية، الدولي الهولندي السابق آريين روبن يخطط للانتقال إلى فريق طوكيو الياباني بعد رحيله عن العملاق البافاري.

وكان الجناح الهولندي المخضرم، ابن الـ 35 عاما، أعلن في ديسمبر الماضي أنه سيترك بايرن ميونيخ في نهاية الموسم، وفي حال عدم تلقيه عرضًا مهمًا سيضع حدًا لمسيرته الاحترافية الحافلة بالإنجازات، أبرزها الفوز بلقب «البوندزليجا» سبع مرات، وارتداء قميص منتخب بلاده في 96 مباراة، سجل خلالها 37 هدفا.

وسينضم روبن، في حال انتقاله إلى الدوري الياباني، إلى قافلة اللاعبين العالميين الذي سبقوه على غرار كل من لاعب وسط برشلونة السابق وبطل العالم 2010 الإسباني أندريس إنييستا ومواطنه دافيد فيا والمهاجم الألماني لوكاس بودولسكي مع فريق فيسل كوبي، كما يدافع المهاجم الإسباني فرناندو توريس عن ألوان ساجان توسو.

وأشارت صحيفة «نيبون» الرياضية إلى أن هناك فرصة «سريعة الظهور» لرؤية روبن يلعب في اليابان الموسم المقبل، وأضافت «عائلة روبن، والتي يعتقد أنها مؤثرة (في قراره)، تبدو إيجابية بشأن قدومه إلى اليابان».

ونقلت الصحيفة عن مصادر مجهولة قولها «العديد من الأندية اليابانية مهتمة بروبن، ولكن فريق طوكيو قريب من التوقيع معه».