شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يدعو إلى حل عاجل لقضية البحريني المحتجز في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، السلطات التايلاندية والبحرينية إلى التصرف بطريقة عاجلة من أجل السماح للاعب الدولي البحريني السابق حكيم العريبي المحتجز في تايلاند لتنفيذ حكم قضائي بالسجن عشر سنوات على خلفية «قضية إرهابية»، بالعودة إلى أستراليا حيث يملك صفة لاجئ سياسي.

وجاءت الدعوة غداة لقاء بمقر «فيفا» في زيوريخ بين الأمينة العامة للاتحاد الدولي السنغالية فاطمة سامورا، والقائد السابق للمنتخب الأسترالي كريج فوستر.

وقام فوستر بتسليم الاتحاد الدولي للعبة عريضة تحمل أكثر من 50 ألف توقيع وتطالب بإطلاق سراح اللاعب المحتجز في تايلاند منذ 27 نوفمبر الماضي.

وأعلنت سامورا في بيان: «نحثُّ بشدة السلطات التايلاندية والبحرينية على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان عودة السيد العريبي بأمان إلى أستراليا وعلى وجه السرعة».

وأضاف بيان فيفا: «لم يكن ينبغي أن يحدث هذا، لأن السيد العريبي يعيش الآن ويعمل ويلعب كمحترف في أستراليا، حيث تم منحه وضع لاجئ».

وغادر العريبي، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى أستراليا في مايو 2015، ونال وضع لاجئ في نوفمبر 2017 ثم لعب مع نادي باسكو فالي في ملبورن، وهو يواجه حكما غيابيا بالسجن لعشرة أعوام أصدرته محكمة بحرينية في يناير 2018، لإدانته بالمشاركة في اعتداء على مركز للشرطة. فيما يؤكد العريبي أنه كان يشارك في مباراة في الوقت المفترض لحصول الاعتداء.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعربت بدورها السبت عن دعمها للعريبي.

وعبرت الحكومة الأسترالية وفيفا وعدة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها، وطالبت بعودة اللاعب إلى أستراليا وإلى ناديه في ملبورن.