شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يوضح إمكانية انتقال الحارس محمد عواد إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، على إمكانية حارس الفريق، المصري محمد عواد، إلى صفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج «ملعب 9090» الإذاعي: «عواد لاعب معار من الإسماعيلي إلى الوحدة السعودي حتى نهاية الموسم، والإسماعيلي يمتلك العقد الخاص به».

وأوضح: «لانية في التفريط في عواد نهائيًا، ولم يتم طرح فكرة انتقاله إلى بيراميدز».