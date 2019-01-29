شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يوضح حجم إصابة الثلاثي «رمضان ومعلول وياسر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابتي رمضان صبحي وياسر إبراهيم، أنهما عبارة عن إجهاد، وأن الكدمة التي تعرض لها على معلول في الكتف خلال مباراة وادي دجلة أمس لا تشكل أي خطورة، ويخضع الثلاثي لفحص طبي اليوم للتأكد بشكل أكبر من حجم إصابة كل لاعب وفرص مشاركتهم في التدريبات الجماعية.

وقال طبيب الفريق إن «صبحي» اشتكى من إجهاد في العضلة الأمامية، فيما اشتكى ياسر إبراهيم من إجهاد في العضلة الضامة.

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة «سيمبا التنزاني» التي تقام يوم السبت المقبل في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.