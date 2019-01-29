ريال مدريد ينافس انتر ميلان على موهبة جديدة

انضم إنتر ميلان، إلى ريال مدريد، في سباق ضم الأرجنتيني إزكويل بالاسيوس، لاعب وسط فريق ريفر بليت.

وقالت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، إن إنتر ميلان الإيطالي، يريد الحصول على لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب إزكويل بلاسيوس خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضحت أن النادي الأرجنتيني أبلغ ريال مدريد بأنهم سيستمعون للعروض المقدمة للاعب من الأندية الأخرى، في حال لم يتم تقديم عرض رسمي بنهاية الأسبوع الحالي.

وكان ريال مدريد قريبًا من الاتفاق مع اللاعب الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكن النادي الإسباني لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن.

وأشارت الشبكة إلى أن إنتر ميلان مهتم بضم بالاسيوس منذ الصيف الماضي، وسيحاول التعاقد معه في الفترة المقبلة، في حال لم يضمه ريال مدريد إلى صفوفه.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن ريال مدريد سيقدم عرضًا بقيمة 20 مليون يورو للتعاقد مع الأرجنتيني، لكن المحادثات بين الناديين توقفت منذ عدة أسابيع.